Производительность Android-смартфонов будет улучшаться через обновления с помощью Google Play

Так называемое Neural Networks API позволяет разработчикам переносить часть сложных вычислительных задач нейронным чипам внутри смартфонов. И, судя по последним данным, уже совсем скоро Android-смартфоны на базе SoC Snapdragon смогут обновлять их. Нечто подобное Qualcomm уже практикует для улучшения мобильных GPU-драйверов.

Отметим, что новый подход может быть полезен, так как пользователям больше не придётся ждать крупных апдейтов для увеличения производительности смартфона. Вместо этого достаточно будет скачать маленькое обновление, как это делается в случае с обычными Android-приложениями.