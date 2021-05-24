Наука и технологии
Сегодня в 13:20
Производительность Android-смартфонов будет улучшаться через обновления с помощью Google Play
Нечто похожее уже существует для мобильных видеочипов
В последние годы производительность смартфонов всё больше зависит от нейронных сетей. За их работу отвечают специальные чипы, производительность которых можно будет улучшать при помощи обновление через Google Play.
Так называемое Neural Networks API позволяет разработчикам переносить часть сложных вычислительных задач нейронным чипам внутри смартфонов. И, судя по последним данным, уже совсем скоро Android-смартфоны на базе SoC Snapdragon смогут обновлять их. Нечто подобное Qualcomm уже практикует для улучшения мобильных GPU-драйверов.
Отметим, что новый подход может быть полезен, так как пользователям больше не придётся ждать крупных апдейтов для увеличения производительности смартфона. Вместо этого достаточно будет скачать маленькое обновление, как это делается в случае с обычными Android-приложениями.