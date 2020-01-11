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Производителя самолетов Boeing оштрафуют на миллионы долларов за некачественные детали

На 5,4 млн долларов
Согласно официальному заявлению представителей федерального авиационного управления, всемирно известного производителя самолетов Boeing могут оштрафовать на 5,4 млн долларов. Сообщается, что компания оборудовала как минимум 178 летательных аппаратов некачественными деталями.

”Федеральное авиационное управление предлагает оштрафовать Boeing на $5,4 млн за установку, предположительно, некачественных деталей на 178 самолетах Boeing 737 MAX, которые были представлены как пригодные. Данный штраф является дополнением к предыдущему решению о штрафе в $3,9 млн за установку некачественных компонентов на, предположительно, 133 самолетах Boeing 737 NG”, - указано в официальном сообщении федерального авиационного управления.

Так, представители Boeing обязаны предоставить ответ на опубликованное регулятором заявление в течении месяца. Напомним, что в ходе двух авиакатастроф было принято решение остановить эксплуатацию самолета модели Boeing 737 MAX. По словам главы компании, оба случая могли произойти вследствие сбоя в функционировании системы улучшения маневренности.