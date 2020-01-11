Производителя самолетов Boeing оштрафуют на миллионы долларов за некачественные детали

”Федеральное авиационное управление предлагает оштрафовать Boeing на $5,4 млн за установку, предположительно, некачественных деталей на 178 самолетах Boeing 737 MAX, которые были представлены как пригодные. Данный штраф является дополнением к предыдущему решению о штрафе в $3,9 млн за установку некачественных компонентов на, предположительно, 133 самолетах Boeing 737 NG”, - указано в официальном сообщении федерального авиационного управления.

Так, представители Boeing обязаны предоставить ответ на опубликованное регулятором заявление в течении месяца. Напомним, что в ходе двух авиакатастроф было принято решение остановить эксплуатацию самолета модели Boeing 737 MAX. По словам главы компании, оба случая могли произойти вследствие сбоя в функционировании системы улучшения маневренности.