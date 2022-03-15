Производителя Wi-Fi роутеров TP-Link заподозрили в «сливе» трафика на сторонние сервисы

Наука и технологии
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Производителя Wi-Fi роутеров TP-Link заподозрили в «сливе» трафика на сторонние сервисыБлаго на серверы антивируса
Как стало известно, роутеры TP-Link отправляют на серверы компании Avira, занимающейся разработкой антивирусных продуктов, всю информацию о сетевом трафике без согласия пользователя.
На это обратил внимание владелец роутера TP-Link Archer AX3000, заметив, что его устройство за 24 часа сделало порядка 80 тысяч запросов на серверы Avira. Ситуация в том, что производитель маршрутизаторов TP-Link уже на протяжении нескольких лет сотрудничает с Avira для обеспечения безопасности своих устройств.
В роутеры внедрены функции HomeCare и HomeShield для защиты устройств от различных киберугроз. При этом на пользовательском роутере функция Avira HomeShield была отключена, что не помешало устройству отправлять на серверы Avira всю информацию о частном трафике.
Источник: Газета.ru