Производство новенькой PlayStation 5 может начаться уже на этой неделе

Так, судя по опубликованным интернет-инсайдером данным, уже на этой неделе могут начаться отгрузки процессоров AMD для PlayStation 5 в адрес сборщиков консоли — как минимум, об этом говорит формулировка “неделя 7 июня” в оригинальном сообщении. В дальнейшем, само собой, поставки комплектующих будут только увеличиваться, так как мощности производства новой консоли также будут расширяться, дойдя до своего “пика” в момент запуска PlayStation 5.

Напомним, что самые последние утечки говорят о том, что японская Sony не намерена переносить релиз новой консоли — PlayStation 5 должна поступить в продажу как и планировалось, к рождественским праздникам 2020 года.