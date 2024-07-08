Производство российских бронеавтомобилей «Тайфун-К» хотят запустить в Индии

Этот бронеавтомобиль, разработанный компанией «Ремдизель», отличается повышенной противоминной защитой и предназначен для транспортировки мотострелков и грузов.

На индийском рынке «Тайфун-К» может составить конкуренцию местным моделям, таким как ASLV от Mahindra и LAMV от TATA, которые участвуют в тендере на поставку 800 единиц техники для индийской армии.

В конкурсе учитываются высокая мобильность, современная защита и значительная грузоподъемность, и «Тайфун-К» соответствует этим требованиям.

Ранее индийская армия уже закупила легкие бронеавтомобили ALSV от Mahindra Defence Systems (1300 единиц) и Kalyani M4 4x4 для работы в труднодоступных районах.

«Тайфун-К» может быть оснащен дистанционно управляемой боевой станцией с различными средствами поражения, такими как пулеметы и автоматические гранатометы.

Броня автомобиля обеспечивает защиту от 14.5-мм бронебойных пуль и выдерживает взрывы до 10 кг в тротиловом эквиваленте под колесами и 8 кг под днищем.

Недавно «Тайфун-К» получил решетчатую броню для улучшения защиты от реактивных гранат.