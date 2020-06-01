Производство российских гиперзвуковых ракет показали на видео

”Деталь корпуса гиперзвуковой ракеты растет прямо на глазах — за час прибавляет в весе от полутора до двух килограммов. Не сбиться с пути лазеру помогает компьютерная программа — траектория движения безошибочно повторяет 3D-модель необходимой детали”, — говорится в данном видеоролике.

Стоит отметить, что в данном процессе в качестве сырья для производства используется специальный металлический порошок. В самом ролике отдельно отмечается тот факт, что помимо вуза в Санкт-Петербурге, нигде в России подобных установок больше нет.

Напомним, что летом прошлого года в YouTube было опубликовано другое видео, касающееся сборки центрального фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.