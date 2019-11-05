Производство российской военной спецтехники перенесут в Чечню

”Чеченское производственное предприятие ООО "Болат" планирует наладить выпуск специальной автомобильной техники гражданского и военного назначения. Я присутствовал на презентации бронированного автомобиля "Болат". Это первый опытный образец, выпущенный чеченским предприятием”, — написано в сообщении главы республики.

При этом Кадыров отметил, что автомобиль будет иметь грузоподъемность 6,8 т, при этом в спецтехнике смогут разместиться до 14 человек. Также “Болат” будет предназначен для передвижения личного состава силовых ведомств, перевозки раненых, доставки грузов и проведения буксировки на любых видах дорог и местности.