Наука и технологии
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Производство российской военной спецтехники перенесут в Чечню
Там начнут производство нового бронированного автомобиля “Болат”
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" информацию о том, что на предприятии "Болат", находящемся на территории Чеченской Республики, запланирован запуск производства специальной автомобильной техники.
”Чеченское производственное предприятие ООО "Болат" планирует наладить выпуск специальной автомобильной техники гражданского и военного назначения. Я присутствовал на презентации бронированного автомобиля "Болат". Это первый опытный образец, выпущенный чеченским предприятием”, — написано в сообщении главы республики.
При этом Кадыров отметил, что автомобиль будет иметь грузоподъемность 6,8 т, при этом в спецтехнике смогут разместиться до 14 человек. Также “Болат” будет предназначен для передвижения личного состава силовых ведомств, перевозки раненых, доставки грузов и проведения буксировки на любых видах дорог и местности.