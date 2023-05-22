«Промой глаза!» какие капли не помогут от синдрома сухого глаза

В мире существуют различные капли для глаз, и их можно разделить на две группы: лечебные и профилактические. Лечебные капли используются для лечения различных глазных проблем, таких как воспаление, конъюнктивит или аллергия. Они могут содержать противовоспалительные или антибактериальные компоненты, которые назначаются врачом и выдаются по рецепту. Ещё одна группа лечебных капель — это препараты для лечения глаукомы, которые содержат сильнодействующие вещества. Однако при их использовании необходима особая осторожность из-за возможных побочных эффектов. Лечебные капли всегда выдаются в аптеке по рецепту врача.

Профилактические капли для глаз можно приобрести без рецепта. Они обычно содержат антиоксиданты и витамины, которые необходимы для поддержания здоровья глаз. Эти препараты применяются на длительный срок, чтобы питать и укреплять различные структуры глаза, такие как роговица, хрусталик и сетчатка. Антиоксиданты помогают предотвратить возрастную дистрофию сетчатки. Один из известных антиоксидантов, используемых в каплях, — это Эмоксипин или Виксипин.

Для профилактики возрастных заболеваний глаз часто назначают витаминные препараты, содержащие таурин и селен. Они помогают сдерживать развитие катаракты, особенно в начальной стадии, и поддерживают здоровье хрусталика. Эти препараты безвредны и могут использоваться после 60 лет. Ментол также применяется в некоторых азиатских странах для лечения и профилактики синдрома сухого глаза, так как он стимулирует выработку слезы и обеспечивает ощущение свежести. Однако при синдроме сухого глаза своя слеза оказывается неполноценной, поэтому назначаются искусственные слезы или лубриканты, которые смазывают.