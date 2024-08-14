Промышленные отходы повысили водостойкость гипса

Внедрение комплексной добавки из металлургического шлака и гранитного отсева позволило увеличить коэффициент водонепроницаемости гипсового вяжущего вещества с 0.39 до 0.82, что открывает перспективы для увеличения долговечности строительных конструкций.

Гипсовые материалы привлекают внимание благодаря быстрому затвердеванию и высокой прочности, однако их низкая водостойкость ограничивает практическое применение.

Новая технология, предложенная учеными НИТУ МИСИС, использует промышленные отходы для улучшения свойств гипсовых вяжущих веществ, сохраняя при этом их механическую прочность.

Исследователи подчеркнули важность сохранения водопотребности при смешивании гипсового раствора, чтобы избежать ухудшения прочностных характеристик материала.

Добавки из электросталеплавильного шлака и гранитного отсева оказались наиболее эффективными, минимизируя негативное воздействие на характеристики гипса и увеличивая его водостойкость.