Проникла ли оспа обезьян в Россию

По мнению учёного, ситуация требует серьёзного подхода и развития вакцин: ВОЗ уже сообщила о 70 умерших от оспы обезьян в Африке и о более чем 550 подтверждённых случаях в мире. Случаи заболевания диагностированы в 30 странах, не эндемичных для данного вируса.

«Что нужно делать сегодня? Конечно, нужна настороженность. Напомню, мы не ликвидируем наши натуральные коллекции оспы до создания новых вакцин, новых препаратов. У нас есть вакцины первого поколения, документация. Это есть и у американцев. Второе поколение вакцин, это когда таблетку принимаешь, у нас тоже есть. Американцы уже зарегистрировали препарат, который даёт достаточно хороший результат при лечении оспы обезьян у людей, ещё один — на подходе. Сейчас Германия неплохо себя проявляет, там создана вакцина против оспы обезьян. Кроме того, у США есть четвёртое поколение вакцины, экспериментальные образцы получены методом генетической инженерии. И у нас есть наша вакцина. Всё это нужно раскручивать. Американцы уже предлагают прививать медиков. Нужна настороженность первичной сети, нужно провести специальные обучающие курсы по клинике, диагностике, профилактике этого заболевания. Завезти оспу обезьян и к нам могли, я этого не исключаю. Надо выявлять. Шапкозакидательство здесь неуместно. Но и паниковать не надо», — подчеркнул Геннадий Онищенко.