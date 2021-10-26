Пропавший без вести турист не отвечал на звонки спасателей, потому что звонки приходили с незнакомого номера

В 20:00 по местному времени в поисково-спасательную службу округа Лейк штата Колорадо поступило сообщение о пропаже мужчины, который ушёл в поход на самую высокую местную гору Элберт и не вернулся в оговоренный с родственниками срок. Спасатели начали поисковую операцию и безуспешно пытались дозвониться до туриста.

Выяснилось, что мужчина не брал трубку потому, что не хотел отвечать на вызов с неизвестного ему номера. В последствии он сам сориентировался и вышел на свою машину. В 09:30 следующего дня поисковую операцию прекратили, так как потерявшийся турист вернулся домой.

«Если вы сошли с маршрута и вам поступают неоднократные звонки с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на этот звонок; это могут быть спасатели, пытающиеся подтвердить, что вы в безопасности!», — попросили в спасательной службе округа Лейк.