Пропуск рекламы на YouTube станет ещё сложнее

Кнопка «Пропустить рекламу» присутствует в различных приложениях и версиях YouTube, обычно перед продолжительными рекламными паузами.

Чаще всего она имеет прямоугольный вид, который, признайтесь, выглядит несколько не на своём месте после недавних переработок дизайна YouTube. Это может скоро измениться, так как Google тестирует её новый дизайн, как заметили некоторые пользователи.

Новая кнопка гораздо меньше текущей, но также гораздо более согласована с новым обликом платформы.

YouTube подтвердил этот тест для SearchEngineLand, объяснив: «Мы тестируем обновление дизайна кнопки «Пропустить рекламу» на всех платформах. Наша цель — предоставить более последовательный пользовательский опыт в соответствии с обновленным дизайном YouTube, который мы анонсировали в прошлом году».