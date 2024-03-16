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Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 14:15
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Пророссийские хакеры опубликовали подтверждение потери ВСУ «хвалёных» Abrams

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Украинская, но пророссийская хакерская группа Beregini сообщила об утечке документов 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ о потерянных американских танках Abrams M1. Документ опубликован в Telegram-канале хакеров.
Пророссийские хакеры опубликовали подтверждение потери ВСУ «хвалёных» Abrams

© Wikimedia Commons

Речь идёт о внутреннем отчёте 47-й бригады — единственной, кто управляет танками Abrams. Beregini рассказали, что в опубликованном ими документе говорится о трёх потерянных «американцах». Два танка с экипажами и полным боекомплектом 25 февраля получил 25-й отдельный штурмовой батальон 47-й бригады. Эти танки участвовали в боях под Авдеевкой.

Но 26 февраля российские войска полностью уничтожили Abrams с заводским номером UKR002 двумя FPV-дронами. Это произошло под селом Бердычи.

Второй Abrams с заводским номером UKR005 был поражён из неназванного российского ПТРК 29 февраля в районе села Семёновка и подлежит восстановлению, а третий с номером UKR006 2 марта вышел из строя, тоже возле Бердычей, экипаж бросил машину.

Предположительно, на момент передачи двух Abrams в распоряжении 47-й бригады уже имелся один из подбитых впоследствии американских танков. И, к слову, по неподтверждённой информации, на сегодняшний день якобы подбиты или вышли из строя уже 6 «Абрамсов».

Источник:Beregini
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#танки
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#Россия
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#армия
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#СВО