Пророссийские хакеры опубликовали подтверждение потери ВСУ «хвалёных» Abrams

Речь идёт о внутреннем отчёте 47-й бригады — единственной, кто управляет танками Abrams. Beregini рассказали, что в опубликованном ими документе говорится о трёх потерянных «американцах». Два танка с экипажами и полным боекомплектом 25 февраля получил 25-й отдельный штурмовой батальон 47-й бригады. Эти танки участвовали в боях под Авдеевкой.

Но 26 февраля российские войска полностью уничтожили Abrams с заводским номером UKR002 двумя FPV-дронами. Это произошло под селом Бердычи.

Второй Abrams с заводским номером UKR005 был поражён из неназванного российского ПТРК 29 февраля в районе села Семёновка и подлежит восстановлению, а третий с номером UKR006 2 марта вышел из строя, тоже возле Бердычей, экипаж бросил машину.

Предположительно, на момент передачи двух Abrams в распоряжении 47-й бригады уже имелся один из подбитых впоследствии американских танков. И, к слову, по неподтверждённой информации, на сегодняшний день якобы подбиты или вышли из строя уже 6 «Абрамсов».