Прорыв в лечении диабета: учёные изобрели саморегулирующийся инсулин

Прорыв в лечении диабета: учёные изобрели саморегулирующийся инсулинНа словах звучит как магия
Учёные создали инновационный состав инсулина с использованием наночастиц, способных саморегулироваться в зависимости от уровня глюкозы в крови.
Данное открытие может стать прорывом для пациентов с диабетом первого типа, которым необходим постоянный контроль глюкозы в крови и приём инсулина.
Сообщается, что исследователи использовали биосовместимые липидные наночастицы, которые уже применяются в медицине в качестве носителей лекарств.
Они модифицировали поверхность наночастиц, чтобы те могли нести множество положительных зарядов, к которым электростатически «привязывается» отрицательно заряженный инсулин.
В итоге тестирование новой методики на мышах с диабетом показало, что состав инсулина работал именно тогда, когда это было необходимо. Если уровень глюкозы в крови был высоким, наночастицы ускоряли высвобождение инсулина, помогая тем самым снизить уровень глюкозы до нормы.