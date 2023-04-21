Прорыв в лечении диабета: учёные изобрели саморегулирующийся инсулин

Данное открытие может стать прорывом для пациентов с диабетом первого типа, которым необходим постоянный контроль глюкозы в крови и приём инсулина.

Сообщается, что исследователи использовали биосовместимые липидные наночастицы, которые уже применяются в медицине в качестве носителей лекарств.

Они модифицировали поверхность наночастиц, чтобы те могли нести множество положительных зарядов, к которым электростатически «привязывается» отрицательно заряженный инсулин.

В итоге тестирование новой методики на мышах с диабетом показало, что состав инсулина работал именно тогда, когда это было необходимо. Если уровень глюкозы в крови был высоким, наночастицы ускоряли высвобождение инсулина, помогая тем самым снизить уровень глюкозы до нормы.