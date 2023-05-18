Прощай, Windows: российские школы переведут на отечественную операционную систему «Аврора»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) поддержало предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о замене иностранного программного обеспечения, используемого в школах и ссузах, на отечественное ПО. По словам Милонова, российская операционная система «Аврора» будет использоваться в учебных заведениях. Министр Максут Шадаев сообщил о готовности проекта концепции перехода, разработанного совместно с Министерством просвещения.

В предложении Милонова говорится о необходимости создания отечественной операционной системы, которая будет устанавливаться на устройствах в школах и вузах и блокировать неприемлемый контент. Министерство поддержало идею Милонова, отметив, что мобильная ОС «Аврора» уже используется в России и является единственной отечественной безопасной мобильной ОС, сертифицированной ФСБ и ФСТЭК России.

Минцифры одобрило проект развития «нового общесистемного ПО» до 2030 года, с планами выпустить 70 миллионов мобильных устройств на отечественной ОС и выделить значительные средства для поддержки спроса на эти устройства.