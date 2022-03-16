Прощайте, импортные стиральные машины: Евросоюз запретил ввоз в РФ бытовой техники дороже 300 евро

Как отмечают специалисты, в связи с запретом в Россию будет заблокирован экспорт привычной бытовой техники, брендовой спортивной и другой одежды, обуви и т.д.

При этом не запрещено ввозить товары для представительств стран — партнёров ЕС в России, — а также для международных организаций. В списке значатся табачные изделия, алкоголь, алмазы, смартфоны и прочая бытовая техника.

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать прямо или косвенно предметы роскоши, перечисленные в приложении XVIII, любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России. Запрет, указанный в параграфе 1, применяется к предметам роскоши, перечисленным в приложении XVIII, если их стоимость превышает 300 евро за единицу, если иное не указано в приложении», — сказано в официальном журнале ЕС.