Прошлогодние смарт-часы Google Pixel Watch получат то же обновление Wear OS, которое установят на новой модели

Это та самая версия ОС, которая будет установлена также на новой модели Pixel Watch 2. Обновление ожидается «позже в этом году».

Новинка включает ряд новых функций, например, возможность переноса часов на новый телефон без необходимости сброса до заводских настроек, а также обновлённые Tiles с новыми анимациями.

Благодаря сотрудничеству с Samsung, появилась новая функция циферблата, позволяющая пользователям проектировать их внешний вид без необходимости оптимизации кода или заботы о производительности батареи.

Google подчеркнула, что Wear OS 4 теперь стабилен, и его необходимо предложить владельцам Pixel Watch.

В отличие от прежней практики выпуска обновлений в первый понедельник каждого месяца, теперь компания планирует выпускать их по мере готовности, что должно обеспечить более высокое качество тестирования и обновления для пользователей Pixel.