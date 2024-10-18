Прослушивание музыки ускорило восстановление после операции

В их анализ вошли данные о болевых ощущениях, тревожности, частоте сердечных сокращений и использовании опиоидов. Результаты показали, что пациенты, слушавшие музыку после операции, отмечали снижение боли в среднем на 19% и 7% по различным шкалам оценки. Уровень тревожности также снизился на 2,5 пункта, а использование морфина уменьшилось вдвое по сравнению с теми, кто музыки не слушал.

Кроме того, у пациентов, слушавших музыку, наблюдалось снижение сердечного ритма на 4,5 удара в минуту, что способствовало улучшению кровообращения и, соответственно, восстановлению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.