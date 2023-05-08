Просмотр телевизора способен вызвать три вида рака у женщин

Просмотр телевизора способен вызвать три вида рака у женщинВот уж точно неожиданно получилось
Китайские учёные из Университета Чжуншань имени Сунь Ятсена в Гуанчжоу обнаружили, что малоподвижный образ жизни, особенно просмотр телевизора, связан с повышенным риском развития определённых видов рака, в частности у женщин.
Прежние исследования уже выявляли корреляцию между малоподвижностью и развитием рака, однако причинно-следственная связь оставалась неясной.
Китайские ученые применили метод менделевской рандомизации для перепроверки этих выводов, анализируя данные 408 815 европейцев из Британского биобанка.
Специалисты обнаружили 193 генетических варианта, связанных с малоподвижным образом жизни. Из них 152 генетических варианта были связаны с просмотром телевизора, 37 — с использованием компьютера, а 4 — с вождением автомобиля.
Однако, связь между использованием компьютера и вождением автомобиля оказалась статистически недостаточной.
Анализ связи между малоподвижным досугом и 15 типами рака выявил наиболее яркую корреляцию между просмотром телевизора и женскими онкологическими заболеваниями.
Так, просмотр ТВ повышал вероятность рака эндометрии на 28%, рака молочной железы — на 16%, и определённых видов рака яичников — примерно на 49%.