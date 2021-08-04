Просмотр видео с природой оказался способом борьбы со стрессом

Об этом сообщается в издании Ecopsychology. Так, согласно выводам научной работы, всего несколько минут просмотра видео с естественной средой, или же прослушивание звуков природы, может снизить уровень стресса. Свое исследование специалисты проводили в тюрьмах, поскольку зачастую для заключенных просмотр соответствующих видео — это единственный способ увидеть природу.

В результате было установлено, что изображения природы или воспроизведение звуков естественной среды снижает физиологические признаки стресса у заключенных. Кроме того, таким образом у них стимулируется интерес к тому, чтобы узнать больше подробностей об увиденных местах.

“Выводы этого исследования также помогают нам понять, как предоставление изображений природы или природы может быть полезным для других популяций, лишенных природы”, — поделилась Налини Надкарни из Школы биологических наук.