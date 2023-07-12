Просто положить в ванну: инженеры из России разработали протез кисти с эффектом памяти

Исследователи из Московского авиационного института (МАИ) по заказу Центра инновационных технологий в ортопедии Минпромторга РФ создали протез кисти из сплава никелида титана.

Проволочный каркас поместили в латексный чехол, имитирующий кожу человека, после чего залили постепенно затвердевающим двухкомпонентным силиконом. Получившийся композит из силиконовой резины и никелида титана обладает так называемый эффектом памяти формы: если нагреть протез до температуры, большей, чем 45 °C, то каркас кисти восстановится до исходной конфигурации, заданную при изготовлении.

Для этого его достаточно положить в ванну с горячей водой на 30 минут, рассказал один из разработчиков, профессор кафедры «Материаловедение и технология обработки материалов» МАИ Дмитрий Гусев.

С помощью протеза российских ученых человек может удерживать и переносить грузы, водить автомобиль или работать со строительными инструментами. При испытаниях изделие в форме сжатой кисти в течение суток без деформации удерживало пятилитровую бутылку воды весом 4,5 килограмма, а также помогало успешно распиливать деревянные бруски.

Разработка долговечна, отметил Гусев: доброволец без кисти благополучно использует ее без разрушений уже больше года.

По своим характеристикам протез занимает промежуточное положение между относительно дешёвыми изделиями, лишь воспроизводящими вид конечности, и дорогостоящими многофункциональными. Однако если стоимость последних варьируется между 500 тысячами и пятью миллионами рублей, то стоимость изделия российских ученых не должна превышать 100 тысяч рублей.

Однако для выхода на рынок потребуется зарегистрировать медицинское изделие. В МАИ оценивают, что продукт станет доступен для потребителей не ранее, чем в 2025 году.