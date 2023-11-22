20:27, 22 ноября 2023
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Просто сходят с ума: в США «пушистые хакеры» потребовали создать «девушек-кошек»В обмен на данные сотрудников ядерного центра
В США Национальная лаборатория Айдахо (INL) сообщила об утечке данных сотрудников. Ответственность на себя взяла своеобразная кибергруппировка «пушистых хакеров» SiegedSec.
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Эти злоумышленники выкрали и выложили в открытый доступ данные о номерах социального страхования, домашних адресах и другую конфиденциальную информацию сотрудников INL. Но в качестве выкупа они потребовали не деньги.
«Мы готовы заключить сделку с INL. Если они изучат создание девушек-кошек irl, мы удалим этот пост», — сообщили хакеры.