Просто совпало? Количество телефонных мошенников снизилось на 8.5% после разгрома их штабов на Украине

На сегодняшний день каждое четвёртое преступления в России совершается с помощью IT-инструментов. Массово в этом процессе были задействованы кол-центры, расположенные на Украине. Один из них был обнаружен в Бердянске Запорожской области.

Колокольцев отметил, что снижение числа подобных преступлений говорит о том, что в ходе спецоперации были разгромлены украинские кол-центры.

«В Российской Федерации с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвёртое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось — на 8,5 процента», — заявил глава МВД.