Просто совпало? Количество телефонных мошенников снизилось на 8.5% после разгрома их штабов на Украине

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Просто совпало? Количество телефонных мошенников снизилось на 8.5% после разгрома их штабов на УкраинеОб этом сообщил глава МВД РФ
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что за первый квартал 2022 года в России на 8.5% сократилось количество преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий.
На сегодняшний день каждое четвёртое преступления в России совершается с помощью IT-инструментов. Массово в этом процессе были задействованы кол-центры, расположенные на Украине. Один из них был обнаружен в Бердянске Запорожской области.
Колокольцев отметил, что снижение числа подобных преступлений говорит о том, что в ходе спецоперации были разгромлены украинские кол-центры.
«В Российской Федерации с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвёртое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось — на 8,5 процента», — заявил глава МВД.
Источник:МВД Медиа
Автор:Андрей КадуковТеги:
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