Простой анализ крови поможет предсказать риск инсульта

Опубликовано 14 августа 2024, 06:45
1 мин.
Простой анализ крови поможет предсказать риск инсультаПоказало исследование
Ученые из Университетской больницы Уппсалы и Уппсальского университета разработали метод, который позволяет предсказать риск инсульта с помощью простого анализа крови, отражающего состояние мозга. Открытие, опубликованное в журнале Circulation, может помочь в более индивидуализированном лечении пациентов с фибрилляцией предсердий.
© Ferra.ru
Фибрилляция предсердий — наиболее частая форма аритмии, которая увеличивает риск инсульта из-за образования тромбов в предсердиях сердца. Для профилактики инсульта пациентам часто назначают антикоагулянты, однако из-за риска серьезных кровотечений лечение получают лишь те, кто имеет высокий риск инсульта.
Исследование, проведенное на более чем 3 000 пациентах, показало, что уровень нейрофиламентов в крови коррелирует с риском инсульта. Люди с самым высоким уровнем нейрофиламентов имеют в три раза больший риск инсульта по сравнению с теми, у кого уровень ниже.