Простой анализ крови поможет предсказать риск инсульта

Фибрилляция предсердий — наиболее частая форма аритмии, которая увеличивает риск инсульта из-за образования тромбов в предсердиях сердца. Для профилактики инсульта пациентам часто назначают антикоагулянты, однако из-за риска серьезных кровотечений лечение получают лишь те, кто имеет высокий риск инсульта.

Исследование, проведенное на более чем 3 000 пациентах, показало, что уровень нейрофиламентов в крови коррелирует с риском инсульта. Люди с самым высоким уровнем нейрофиламентов имеют в три раза больший риск инсульта по сравнению с теми, у кого уровень ниже.