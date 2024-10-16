Простой тест на запах и память предскажет болезнь Альцгеймера

Исследование, проведенное доктором Давангере П. Деванандом, профессором психиатрии и неврологии, опубликовано в журнале Alzheimer’s & Dementia. По его словам, исследование подчеркивает практичный и экономичный подход к прогнозированию когнитивного спада и деменции, который может значительно улучшить доступ к ранней диагностике.

Ученые проанализировали данные 647 участников, принимавших участие в Исследовании старения Мэйо на протяжении восьми лет. Результаты показали, что сочетание теста на обоняние (Brief Smell Identification Test, BSIT) и теста на память (Blessed Information Memory Concentration Test, BIMCT) столь же эффективно предсказывает когнитивные нарушения, как и метод амилоидной визуализации, широко используемый, но дорогостоящий.

Из участников 102 человека развили когнитивные нарушения, а 34 перешли в деменцию. В условиях первичной медицинской помощи, где более сложные диагностические методы могут быть недоступны, результаты свидетельствуют о том, что тесты на обоняние и память могут стать перспективным способом выявления людей, нуждающихся в направлении к специалисту.