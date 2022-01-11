Простуду назвали средством защиты от COVID-19

В сентябре 2020 года ученые исследовали 52 добровольца, которые тесно контактировали с инфицированным коронавирусом человеком. Участники сдавали ПЦР-тесты на четвертый и седьмой день после контакта с ним.

К тому же, в течение шести дней после того, как они вступили в контакт с больным, у них брали анализы крови, чтобы проанализировать уровни имевшихся T-лимфоцитов, которые были выработаны благодаря другим обычным коронавирусам, которые вызывали простуду.

По итогу, выяснилось, что у 26 добровольцев, которых заражение обошло стороной, уровень этих T-лимфоцитов был намного выше, чем у остальных участников исследования, которые все же заразились COVID-19.

Аджит Лалвани, один из авторов исследования, пояснил, что для защиты от вируса, эти Т-лимфоциты атакуют белки внутри вируса COVID-19, а не шиповидный белок на поверхности белка. Однако, они уточняют, что требуются дальнейшие исследования.