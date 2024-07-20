Простые способы продолжать писать от руки и не прослыть «динозавром»

В 21 веке продолжает использоваться ручка для написания текстов, что может придавать им живость, но требует дополнительных шагов для перевода на компьютер. Ручные записи необходимо оцифровывать для сохранения и обработки на компьютере. Существуют разные решения этой проблемы, так как она затрагивает множество людей.

Ранее для оцифровки текстов применялись программы распознавания, которые работали в паре с компьютерными сканерами. Несмотря на то что эти программы были полезны, они страдали от низкого качества распознавания и медленного процесса оцифровки. Поэтому этот метод не завоевал широкой популярности.

С приходом смартфонов появились более удобные варианты. Например, функция перевода речи в текст, доступная в смартфонах с Android, позволяет начитать текст с листа и затем отредактировать его. Еще один способ — использование приложения Google Lens, которое распознает текст с фотографий рукописных страниц, особенно если почерк разборчивый. Недавно на рынке появились настоящие цифровые блокноты, такие как Supernote Nomad, которые имеют экран, имитирующий бумагу, и преобразуют рукопись в цифровой формат в реальном времени. Хотя такие устройства пока недоступны в России, они обещают стать популярными в будущем.