Протестирован самолёт, машущий крыльями

Авиастроительный концерн Airbus провёл испытания прототипа беспилотного самолёта под названием AlbatrossOne. Главной его особенностью стала конструкция крыла.

Инженеры черпали вдохновение в крыльях альбатроса. В результате, самолёт получил подвижные окончания крыльев. Как отметили представители Airbus, идея гибкой конструкции планера не нова и не уникальна, но AlbatrossOne первым получил машущие крылья, которые могут зафиксироваться при необходимости.

Подобная конструкция реагирует на турбулентность и порывы ветра, улучшает аэродинамические свойства, снижает нагрузку на фюзеляж. Подвижная часть занимает около трети крыла.

Ранее компания испытала AlbatrossOne с заблокированными подвижными частями, а теперь —с разблокированными.