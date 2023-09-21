Против OpenAI подал иск автор «Игры престолов» и другие писатели

Истцы обвиняют разработчика и владельца нейросети GPT в обучении на своих книгах, причём на пиратских копиях. Согласно иску, вендор обучал версии GPT 3.5 и GPT 4 на текстах из книг указанных и других авторов без разрешения и соответствующих отчислений за использование контента. Теперь писатели обвиняют OpenAI в систематическом нарушении авторских прав.

OpenAI признавала, что обучала свою нейросеть и работающий на ней чат-бот ChatGPT на различных текстах, но не уточняла, на каких именно. Писатели увечны, чти их книги также использовались: бот может пересказать такие детали из указанных книг, которые не приводят даже фанаты жанра и произведений на форумах и в отзывах.

На какую сумму компенсации рассчитывают истцы, не уточняется. Они заявляют, что не хотят препятствовать развитию ИИ, но за авторами должно оставаться разрешение или запрет на использование их произведений. К тому же бот способствует распространению любительских книг, копирующих стиль настоящих авторов. Это в итоге угрожает репутации и заработку писателей.