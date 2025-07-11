Против скудного бюджета NASA выступили все бывшие научные руководители агентства

Они призывают Конгресс отклонить сокращение и сохранить бюджет агентства на 2025 финансовый год. Подписанты предупреждают о прекращении десятков текущих и будущих научно-исследовательских миссий и потере статуса США как мирового лидера в космической науке.

Подписанты указывают на преимущества научных программ NASA, включая их вклад в экономику и технологическое лидерство Штатов.

Это письмо — последний крупный ответ на предлагаемое сокращение бюджета агентства. К письму подключилась неправительственная некоммерческая организация The Planetary Society, организовавшая общественную кампанию «Спасите науку NASA», которая собрала более 20 000 подписей против сокращения бюджета.

Двухпартийные группы в Конгрессе также выступили с письмами против сокращения бюджета NASA.