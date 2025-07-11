Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2025, 06:00
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Против скудного бюджета NASA выступили все бывшие научные руководители агентства

Они направили Конгрессу открытое письмо
Все семь бывших заместителей директора Управления научных миссий NASA отреагировали на урезание бюджета агентства на 47%, которое прописано в новом законе Трампа. Менеджеры NASA подписали открытое письмо против этого сокращения бюджета.
Против скудного бюджета NASA выступили все бывшие научные руководители агентства

© NASA

Они призывают Конгресс отклонить сокращение и сохранить бюджет агентства на 2025 финансовый год. Подписанты предупреждают о прекращении десятков текущих и будущих научно-исследовательских миссий и потере статуса США как мирового лидера в космической науке.

Подписанты указывают на преимущества научных программ NASA, включая их вклад в экономику и технологическое лидерство Штатов.

Это письмо — последний крупный ответ на предлагаемое сокращение бюджета агентства. К письму подключилась неправительственная некоммерческая организация The Planetary Society, организовавшая общественную кампанию «Спасите науку NASA», которая собрала более 20 000 подписей против сокращения бюджета.

Двухпартийные группы в Конгрессе также выступили с письмами против сокращения бюджета NASA.

Источник:Space.com
Автор:Андрей Кадуков
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