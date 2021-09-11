Противница 5G обвинила монтажников сотового оператора в служении сатане

Женщина начала обвинять специалистов в получении больших денег за эту работу и грозилась выложить записанное ею видео в TikTok. По словам женщины, эти монтажники, равно как и все, кто причастен к развитию технологий 5G – «враги народа», по вине которых погибают люди, «птицы уже умирают».

Является ли эта женщина сторонником каких-либо идеологических течений или её действия продиктованы религиозными мотивами, осталось неизвестным.

Напомним, что ранее в России уже происходили инциденты, связанные с технологией 5G. К примеру, в городе Азов Ростовской области противники 5G восприняли археологов, проводивших раскопки, за монтажников. Шурф с археологами попытались засыпать землёй. Подобные ситуации произошли в Екатеринбурге и на Северном Кавказе, где в основном были мирные акции протеста, а в Северной Осетии местные жители сожгли вышку мобильной связи.