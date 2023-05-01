Наука и технологии
22:56, 01 мая 2023
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Противники порнографии попытались запретить оголёнку в одном из самых популярных сайтов планеты

Получится у них или нет — покажет время

Группа, выступающая против порнографии и утверждающая, что любой контент для взрослых вреден, призывает Reddit запретить подобное на своих страницах.

Национальный центр по противодействию сексуальной эксплуатации (NCOSE), ранее известный как Morality in Media, обвиняет Reddit в недостаточных мерах против сексуального насилия.

В письме, подписанном 320 «экспертами по противодействию сексуальной эксплуатации и насилию», группа выдвинула не только требование о лучшей защите от неприемлемых изображений, но и призвала полностью запретить взрослый контент на сайте.

Если Reddit примет условия организации, это может привести к массовому удалению сотен сабреддитов, многие из которых управляются секс-работниками, размещающими законные материалы.

Модераторы взрослых сабреддитов считают данное требование неудивительным, но печальным. В прошлом году компания уже ужесточала свои правила в отношении неприемлемых изображений.

Источник:VICE
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#цензура
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