Противники порнографии попытались запретить оголёнку в одном из самых популярных сайтов планеты

Противники порнографии попытались запретить оголёнку в одном из самых популярных сайтов планетыПолучится у них или нет — покажет время
Группа, выступающая против порнографии и утверждающая, что любой контент для взрослых вреден, призывает Reddit запретить подобное на своих страницах.
Национальный центр по противодействию сексуальной эксплуатации (NCOSE), ранее известный как Morality in Media, обвиняет Reddit в недостаточных мерах против сексуального насилия.
В письме, подписанном 320 «экспертами по противодействию сексуальной эксплуатации и насилию», группа выдвинула не только требование о лучшей защите от неприемлемых изображений, но и призвала полностью запретить взрослый контент на сайте.
Если Reddit примет условия организации, это может привести к массовому удалению сотен сабреддитов, многие из которых управляются секс-работниками, размещающими законные материалы.
Модераторы взрослых сабреддитов считают данное требование неудивительным, но печальным. В прошлом году компания уже ужесточала свои правила в отношении неприемлемых изображений.