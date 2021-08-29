Противораковый препарат оказался эффективным для борьбы с малярией

Как выяснилось, эффективным в противодействии малярии себя показал препарат для лечения онкологии. Проблема лечения малярии стоит довольно остро. Так, один из ее вариантов стал устойчивым к препаратам и начал распространяться в Юго-Восточной Азии. Порядка 80% больных не могут вылечиться теми лекарствами, которые есть на данный момент.

В то же время, эффективным в борьбе с малярией себя оказалось созданное специалистами Novartis лекарство, предназначенное для лечения хронического миелоидного лейкоза. Так, согласно выводам ученых из Италии и США, он способен устранить 100% паразитов в теле инфицированных буквально за три дня.

Ранее мы писали о том, что специалисты из России и США планируют отучить комаров пить кровь или распространять паразитов, способствующих развитию малярии.