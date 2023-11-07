Противозачаточные сделали женщин более бесстрашными

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Endocrinology, показало, что у женщин, регулярно принимающих такие препараты, вентромедиальная префронтальная кора мозга оказалась тоньше. Это может указывать на снижение чувства страха.

В ходе исследования были сравнены группы женщин разного возраста и истории использования контрацептивов, а также группа мужчин для контраста. Оказалось, что изменения в мозге могут быть обратимы, так как у женщин, прекративших прием препаратов, истончение коры было менее выражено.

Эти открытия поднимают вопросы о влиянии гормональных контрацептивов на психологическое состояние и поведение женщин, а также о потенциальной связи с изменениями в образе жизни и уровне тревожности.