Прототип цифрового рубля начнут тестировать уже в 2022 году

Сообщается, что вместе с внедрением цифрового рубля, будет создана вся необходимая для проведения платежей инфраструктура. При этом новый тип валюты будет третьим равноправным способом расчёта наряду с наличным и безналичным.

Напомним, что цифровой рубль — это закодированная последовательность данных, которая эквивалентна некоему числу рублей. Его выпуском будет заниматься Центробанк. Чуть ранее также заявлялось, что валюта получит отдельное правовое регулирование.

Полноценный же запуск цифрового рубля запланирован до 2030 года. Этот срок обозначил Минфином в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.