Прототип цифрового рубля начнут тестировать уже в 2022 году

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Прототип цифрового рубля начнут тестировать уже в 2022 годуДо полноценного его внедрения осталось не так уж много времени
В сети появились свежая информация о планах Центробанка России по внедрению цифрового рубля. Как оказалось, тест прототипа платёжного средства намечен уже на январь 2022 года.
Сообщается, что вместе с внедрением цифрового рубля, будет создана вся необходимая для проведения платежей инфраструктура. При этом новый тип валюты будет третьим равноправным способом расчёта наряду с наличным и безналичным.
Напомним, что цифровой рубль — это закодированная последовательность данных, которая эквивалентна некоему числу рублей. Его выпуском будет заниматься Центробанк. Чуть ранее также заявлялось, что валюта получит отдельное правовое регулирование.
Полноценный же запуск цифрового рубля запланирован до 2030 года. Этот срок обозначил Минфином в Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.
Источник: Известия