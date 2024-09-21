Прототип твердотельной батареи для электрокаров увеличил плотность энергии на 25%

Такая батарея имеет плотность энергии 1070 Вт-ч/л, что выше, чем у литий-ионных аккумуляторов. Процесс производства данной батареи реализуется даже при комнатной температуре, адаптируется к существующим производственным линиям и стоимость единицы энергии будет ниже, чем у литий-ионных батарей.

Источник отмечает, что прорыв в производстве таких батарей заключается в использовании затвердевания жидкости в твёрдое тело, где электролит содержит полимеризованную ионную основу. Твердотельная батарея состоит из тонкого катода высокой ёмкости, тонкого металлического литиевого анода и катода. Эти новые разработки могут привести к более эффективным и доступным электромобилям.

При этом стоимость таких аккумуляторов не поднимется выше нынешних литий-ионных аналогов.