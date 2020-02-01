Проверен риск заражения коронавирусом в медицинской маске

Журналисты издания побеседовали с доктором Джейком Даннингом, который сообщил, что использование маски может быть оправданным действием в рамках больницы. Однако и здесь стоит отметить, что она должна быть правильно надета, а именно достаточно плотно прилегать к лицу. Кроме того, маску необходимо часто менять.

Представители центров Соединенных Штатов по контролю и профилактике заболеваний заявили, что носить хирургические маски есть нужда лишь у тех, кто уже заболел коронавирусом, а также врачам, которые контактируют с зараженными пациентами. В то время как для профилактики заражения коронавируса специалисты рекомендуют тщательнее следить за личном гигеной, в частности часто промывать руки с мылом, а также ограничить прикосновения рук к лицу и слизистым.