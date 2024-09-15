Проверка истории автомобиля на «Авито Авто» станет бесплатной

Теперь пользователи могут получить отчёты о машинах от сервиса «Автотека», который входит в состав «Авито Авто», совершенно бесплатно. Представители «Авито» сообщили, что эти отчёты содержат важную информацию об автомобилях, включая количество владельцев, участие в ДТП и данные о пробеге. Такие отчёты могут помочь избежать покупки машины с сомнительной историей, что может привести к юридическим проблемам или неожиданным расходам на ремонт.

Отчёты «Автотеки» также предоставляют информацию о том, использовался ли автомобиль в каршеринге или такси. Кроме того, если машина когда-либо продавалась на «Авито Авто», это тоже будет указано в отчёте. Эксперты уверены, что такие сведения действительно полезны при выборе автомобиля, так как они помогают избежать серьёзных неприятностей.

Однако важно помнить, что не все смогут воспользоваться этой услугой. Бесплатный отчёт будет доступен только один раз для каждого пользователя, и за все последующие придётся платить. Более того, первый отчёт можно получить бесплатно только для подержанных машин, которые находятся в Москве.