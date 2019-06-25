Провозить хамон и пармезан через Россию можно будет только с помощью ГЛОНАСС

Министерство транспорта РФ объявило, что с 1 июля 2019 года российские и международные перевозчики смогут осуществлять транзит санкционных грузов через Россию.
Вчера президент России Владимир Путин продлил действие «контрсанкций», в том числе и продуктового эмбарго, до 31 декабря 2020 года. В приказе также разрешаются транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС».
Таким образом, санкционные товары можно будет провести по территории России, не рискуя их уничтожением. Как пояснил Минтранс, обязательным условием для транзита, является использование электронных навигационных пломб.
Мониторинг грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок. Она обеспечит сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме контрольно-надзорным органам данных о местоположении и сохранности грузов.
Как отмечается в сообщении Минтранса, внедрение системы позволит использовать огромный транзитно-логистический потенциал страны, увеличить объем транзита на 82 000 международных перевозок в год, в целом повысить прозрачность транзита. При этом будет обеспечена защита национальных интересов и экономическая безопасность государства.
Первые шесть месяцев для удобства и адаптации грузоперевозчиков не будет взиматься плата за услуги наложения, снятия и постановки пломб на контроль в системе, а также не будут взиматься штрафы.