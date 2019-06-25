Провозить хамон и пармезан через Россию можно будет только с помощью ГЛОНАСС

Министерство транспорта РФ объявило, что с 1 июля 2019 года российские и международные перевозчики смогут осуществлять транзит санкционных грузов через Россию.

Вчера президент России Владимир Путин продлил действие «контрсанкций», в том числе и продуктового эмбарго, до 31 декабря 2020 года. В приказе также разрешаются транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров «при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС».

Таким образом, санкционные товары можно будет провести по территории России, не рискуя их уничтожением. Как пояснил Минтранс, обязательным условием для транзита, является использование электронных навигационных пломб.