Прозрачные наушники от экс-главы OnePlus выпустят ещё и в чёрном цвете

На данный момент нет точной информации, как скоро обновленный вариант будет представлен. Также неясно, будет ли это какая-то лимитированная модель либо же чёрный цвет станет ещё одной опцией при заказе.

Напомним, что цена Nothing ear (1) — 99 долларов (7,4 тыс рублей). При этом на старте их продаж, устройство оказалось настолько популярным, что компания не успевала выпустить нужное количество.