Прозрачные наушники от экс-главы OnePlus выпустят ещё и в чёрном цвете

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Прозрачные наушники от экс-главы OnePlus выпустят ещё и в чёрном цветеТак они выглядят не менее «вкусно»
В 2021 году немало шума навели наушники Nothing ear (1), выпущенные компанией бывшего руководителя производителя смартфонов OnePlus. Их отличительной особенностью был прозрачный корпус.
Теперь же появилась информация о том, что свежая модель устройства лишится своей уникальной «фишки». По словам легендарного интернет-инсайдера Эвана Бласса, производитель готовит выход модели, окрашенной в чёрный цвет.
Для подтверждения своих слова, источник опубликовал фотографию чёрной версии Nothing ear (1):
На данный момент нет точной информации, как скоро обновленный вариант будет представлен. Также неясно, будет ли это какая-то лимитированная модель либо же чёрный цвет станет ещё одной опцией при заказе.
Напомним, что цена Nothing ear (1) — 99 долларов (7,4 тыс рублей). При этом на старте их продаж, устройство оказалось настолько популярным, что компания не успевала выпустить нужное количество.
Источник: Twitter / Evleaks