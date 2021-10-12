Прячущихся в помещении людей научились находить при помощи Wi-Fi

Новинка уже была испытана и прямо сейчас проходит через опытное использование, пишет Indicator со ссылкой на официальный портал Года науки и технологий.

Работает система по двум сценариям. При первом она фиксирует изменения колебаний уровня сигнала между точками доступа. Второй же подразумевает, что технология определит наличие нового девайса по уровню сигнала, если в области её действия появится человек со смартфоном.