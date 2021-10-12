Прячущихся в помещении людей научились находить при помощи Wi-Fi

Прячущихся в помещении людей научились находить при помощи Wi-FiРоссийские специалисты продолжают вызывать гордость
Новинка уже была испытана и прямо сейчас проходит через опытное использование, пишет Indicator со ссылкой на официальный портал Года науки и технологий.
Работает система по двум сценариям. При первом она фиксирует изменения колебаний уровня сигнала между точками доступа. Второй же подразумевает, что технология определит наличие нового девайса по уровню сигнала, если в области её действия появится человек со смартфоном.
Второй способ — если у человека есть активный Wi-Fi, система сразу определяет наличие нового девайса по уровню сигнала. Работает это даже если устройство не подключено к этой точке Wi-Fi. В случае если с собой нет телефона, помогает первый способ. Принцип действия системы основан на триангуляции (методе определения нахождения места абонента сотовой связи) между точками доступа Wi-Fi.