Прыгать и прыгать: Касперский оценил перспективы искусственного интеллекта

11:11, 16 июня 2023
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Прыгать и прыгать: Касперский оценил перспективы искусственного интеллектаСкайнета в этом столетии мы не увидим
Настоящий киберинтеллект возникнет ещё не скоро, уверен предприниматель Евгений Касперский.
Подлинный искусственный интеллект в XXI веке не возникнет, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
Специалист признал, что скептически относится к термину «искусственный интеллект». До настоящего интеллекта понимаемым под ним киберсистемам еще «прыгать и прыгать», подчеркнул предприниматель.
В применении машинного обучения есть как свои плюсы, так и минусы, отметил Касперский. Обученные системы позволяют компании противостоять новым, очень сложным атакам, признал специалист, но и сами становятся инструментом хакеров.
Источник:РИА Новости
Автор:Дмитрий ЮрьевТеги: