Прыгать и прыгать: Касперский оценил перспективы искусственного интеллекта

Подлинный искусственный интеллект в XXI веке не возникнет, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Специалист признал, что скептически относится к термину «искусственный интеллект». До настоящего интеллекта понимаемым под ним киберсистемам еще «прыгать и прыгать», подчеркнул предприниматель.

В применении машинного обучения есть как свои плюсы, так и минусы, отметил Касперский. Обученные системы позволяют компании противостоять новым, очень сложным атакам, признал специалист, но и сами становятся инструментом хакеров.