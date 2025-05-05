PS5 Slim без дисковода подешевела до 46 тыс. рублей

Несмотря на санкции, игровые консоли продолжают поступать в Россию через азиатские и ближневосточные каналы. На фоне этого некоторые популярные модели заметно подешевели. Например, PlayStation 5 Slim без дисковода сейчас можно купить за 46 тысяч рублей, — это на 1,8 тысячи дешевле, чем в апреле. Версия с дисководом стала доступнее на 2,8 тысячи рублей и впервые предлагается дешевле 50 тысяч — за 49,5 тысячи. Падение цен коснулось и флагманской PlayStation 5 Pro, стоимость которой снизилась до 72,3 тысячи рублей, а портативная PlayStation Portal теперь стоит 23,3 тысячи, потеряв в цене сразу 3,3 тысячи рублей.

Цены на другие популярные консоли тоже стали более привлекательными. Xbox Series X подешевел до 59 тысяч рублей, а две версии Xbox Series S теперь стоят 29,7 и 41 тысячу рублей соответственно. Nintendo Switch OLED скинула 3,4 тысячи рублей и предлагается за 23,3 тысячи, а Switch Lite упал в цене почти на 2 тысячи, достигнув отметки в 14,3 тысячи рублей. Эксперты связывают это снижение с ожидаемым выходом новой модели Nintendo Switch 2, который запланирован на июнь.

Однако не все консоли стали доступнее. Steam Deck, напротив, неожиданно подорожал. В зависимости от модели цена выросла на 3-7 тысяч рублей. Например, версия с SSD на 512 ГБ теперь продаётся за 56,1 тысячи, тогда как ранее её можно было купить за 55,6 тысячи. Причины такого повышения пока остаются неясными, но популярность устройства на рынке остаётся высокой.