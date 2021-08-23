Психиатр назвал способ отучить детей от тяги к смартфонам и планшетам

Специалист рассказал, что отобрать гаджет — не лучшая идея, т.к. это не поможет и усугубит ситуацию. Он подчеркнул, что гаджетомания не появляется на пустом месте, а формируется из-за обстановки в семье, от того, что и родители могут вести себя так же — проводить всё свободное время со смартфоном в руках и не замечать ребёнка.

По словам специалиста, профилактикой и гаджетомании, и других зависимостей является нормализация отношений в семье, совместные прогулки без телефонов и вообще сведение их использования к минимуму. А если ребёнок находится в реальной зависимости от гаджета, стоит аккуратно предлагать ему альтернативы: его можно сводить на пейнтбол, чтобы он мог пострелять, в квеструм, если он предпочитает разгадывать загадки. Главное, найти альтернативу в реальности, чтобы ребёнок почувствовал, что она лучше, чем-то, что предлагает виртуальный мир.