Психические расстройства успешно вылечили с помощью плацебо

Анализ 90 плацебо-контролируемых исследований, опубликованный в JAMA Psychiatry, охватил взрослых с депрессией, тревожными расстройствами, паническими атаками, СДВГ, ПТСР, социальной фобией, манией, шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством.

В группах плацебо, где участники получали «пустышки», их состояние заметно улучшалось.

Наиболее значительные изменения наблюдались у пациентов с депрессией и тревожными расстройствами. Улучшения также отмечались при других расстройствах, за исключением шизофрении и ОКР, где эффект был минимальным.

Том Бшор, один из авторов исследования, связал это с эффектом плацебо — улучшением состояния благодаря вере в лечение. Ричард Киф из Дьюкского университета добавил, что позитивную роль могли сыграть общение с врачом и регулярные осмотры.