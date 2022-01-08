Психолог объяснил, как избежать «постпраздничного» синдрома

Психолог отметил, что «постпраздничный» синдром — состояние, которое возникает во время долгожданных праздников, к ним готовятся, веселятся, а затем эта радость неожиданно заканчивается. После выходных необходимо возвращаться на работу, к чему нет расположения, из-за этого падает продуктивность, у человека долго сохраняется плохое настроение, постоянная усталость и сонливость.

Чтобы избежать этого состояния или быстро от него избавиться, Ланг порекомендовал начинать привычный образ жизни за несколько дней до окончания выходных. Главными средствами для этого специалист считает возвращение к нормальному режиму питания и сна.

«Первое, на что нужно обратить внимание, чтобы избежать постпраздничного синдрома, — это сон. Нужно в последние дни праздников спать не более восьми часов в сутки, то есть жить в определённом режиме. Второе — это правильное питание, не надо переходить на все праздники только на алкоголь и закуски к нему в виде салатиков. От этого происходит нарушение метаболизма, которое ничем хорошим не заканчивается», — посоветовал Сергей Ланг.