Наука и технологии
Сегодня в 15:42
1 мин.

Психолог объяснил, как избежать «постпраздничного» синдрома

Нужна самодисциплина
Семейный психолог Сергей Ланг объяснил, как правильно выйти из череды праздничных дней, чтобы избежать т.н. праздничного синдрома.
Психолог объяснил, как избежать «постпраздничного» синдрома

Психолог отметил, что «постпраздничный» синдром — состояние, которое возникает во время долгожданных праздников, к ним готовятся, веселятся, а затем эта радость неожиданно заканчивается. После выходных необходимо возвращаться на работу, к чему нет расположения, из-за этого падает продуктивность, у человека долго сохраняется плохое настроение, постоянная усталость и сонливость.

Чтобы избежать этого состояния или быстро от него избавиться, Ланг порекомендовал начинать привычный образ жизни за несколько дней до окончания выходных. Главными средствами для этого специалист считает возвращение к нормальному режиму питания и сна.

«Первое, на что нужно обратить внимание, чтобы избежать постпраздничного синдрома, — это сон. Нужно в последние дни праздников спать не более восьми часов в сутки, то есть жить в определённом режиме. Второе — это правильное питание, не надо переходить на все праздники только на алкоголь и закуски к нему в виде салатиков. От этого происходит нарушение метаболизма, которое ничем хорошим не заканчивается», — посоветовал Сергей Ланг.

Источник: Радио Sputnik
Новости партнеров
Новости партнеров