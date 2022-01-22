Психолог перечислил причины сезонной депрессии

Как отметил Хорс, существует такое понятие, как «грустный понедельник». Это понедельник последней полной недели января, когда человеку необходимо активизироваться, включаться в социальный процесс, работу. В этот период начинается переосмысление многих отрицательных факторов, влияющих на жизнь: злоупотребления алкоголем в праздники, переедание, упущение каких-то возможностей, выход на работу после продолжительного отдыха, невыполнение обещаний, данных самому себе.

Эти факторы являются когнитивными причинами стресса и формируют определённые стереотипы, отношение к себе, почему «грустный понедельник» ещё называют самым депрессивным днём года. Но кроме этого, на настроение и формирование депрессии влияют короткий световой день, недостаток солнца и витаминов.

Бороться с сезонной депрессией и хандрой специалист призвал с помощью простого способа. Как отмечается, во всём необходимо фокусироваться на положительных сторонах и не зацикливаться на отрицательной самооценке.

Также эксперт посоветовал понять, какие существуют внутренние препятствия для выполнения тех или иных обещаний. «Нужно уйти от "я не выполнил свое обещание, это плохо" и оценивать так: "Я не выполнил своё обещание — это по-другому, не так, как я хочу"», — подчеркнул психолог.

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