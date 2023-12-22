Психолог рассказала, как защитить детей от развития зависимости от гаджетов

Родителям следует контролировать время, которое дети проводят с гаджетами, чтобы избежать возможной зависимости, подчеркнула Вероника Пугачева, руководитель психологической службы КГПУ. Она советует родителям обучать своих малышей правильному использованию устройств с самого раннего возраста.

По словам психолога, важна «информационная гигиена», которую ребёнок должен воспринимать как норму, а не наказание. Для детей от года до трёх лет рекомендуется не более 30-40 минут в день в гаджетах, разделённых на два отрезка времени. Для детей от трёх до пяти лет — до часа в день, а с шести до 12 лет — два-три часа. Важно также наполнять их досуг активными занятиями вне использования гаджетов, например, записывая их в выбранную ими секцию.