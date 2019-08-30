Психологи: любителей размещать селфи все подсознательно считают неудачниками

Так, ученые из Университета штата Вашингтон провели эксперимент, в рамках которого пытались определить тип постов, приводящих к негативной оценке личности пользователя. По итогам данного исследования были сделаны выводы, что люди, которые часто публикуют селфи, оцениваются испытуемыми как менее симпатичные, менее успешные, менее предприимчивые и более неуверенные в себе, чем те, кто делится фотографиями, снятыми кем-то другим.

“Возможно, что люди, которые позируют кому на фото кажутся более естественными, чем те, кто делает селфи, в связи с чем последний тип фото приобрел негативный оттенок в поп-культуре. Возможно из-за этого те, кто выкладывает фото, сделанные кем-то, рассматриваются как более общительные на подсознательном уровне”, — рассказал соавтор исследования Кристофер Барри.