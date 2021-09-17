Психологи объяснили всплеск массовых убийств в США во время пандемии

Специалисты исследовали 7500 справок из подразделений американской полиции, занимающихся расследованием убийств, за период с 14 апреля по 3 июля 2021 года и сравнили с количеством ЧП, произошедших с 1 января 2014 года по 3 июля текущего. Выяснилось, что за исследуемый период произошло 2985 массовых убийств – в каждом случае было убито от 4 человек. Всего было убито 3185 человек. А рост такой агрессии был зафиксирован с мая 2020 года. Но особенно напряженный период, по словам специалистов, отмечается за апрель, май, июнь – в разгар пандемии.